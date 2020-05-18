«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири-2»

https://static.news.ru/photo/d1368c72-992d-11ea-96e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Энергетическая компания «Газпром» начала проектирование трубопровода «Сила Сибири — 2», рассказал председатель правления сырьевого гиганта Алексей Миллер.

Он добавил, что новая магистраль должна стать основой для поставки 50 млрд кубометров голубого топлива ежегодно по территории Монголии в Китай. При этом углеводороды с Ямала также собираются отправлять в Европу, передаёт РИА Новости.

Цель проекта — соединить западную газотранспортную инфраструктуру с восточной частью РФ, а также обеспечить энергоресурсом Восточную Сибирь, отметил Миллер. В конце марта 2020 года глава РФ Владимир Путин одобрил начало работ по созданию «Силы Сибири-2».

Как писал NEWS.ru, газопровод «Сила Сибири» заработал в декабре 2019 года. Его открыли Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

С помощью магистрали Пекин получает сырьё из РФ. Газ с месторождений Восточной Сибири транспортируется не только на экспорт в КНР, но и на внутренний российский рынок.