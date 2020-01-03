«Газпром» и «Нафтогаз» должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.
Новый пятилетний контракт на транзит газа в Европу стал возможен после урегулирования споров и отказа от дальнейших претензий сторон друг к другу,
По словам президента Украины Владимира Зеленского, благодаря новому соглашению страна получит не менее $7 млрд в течение пяти лет. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в свою очередь выразил надежду на то, что договор окажется взаимовыгодным для всех.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину стал переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. Так называемый анбандлинг — отделение управляющей компании от «Нафтогаза» — начался после принятия соответствующего закона.
Ранее NEWS.ru писал, что объём транзита российского газа через Украину в первые дни 2020 года сократился более чем в пять раз. Из-за этого ГТС страны частично функционирует в реверсном режиме.
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