Газовая коллизия: в США и ЕС по-разному понимают партнёрство

Еврокомиссия озаботилась ростом цен на природный газ в Европе. Представители ЕС выступают за стабильность на рынке, однако они не готовы ссориться с заокеанскими партнёрами, намеренными в течение месяца рассмотреть санкционный законопроект против газопровода «Северный поток — 2». Последствия такого партнёрства отражаются в том числе на рыночных ценах на газ. Во вторник cтоимость фьючерсов превышала две тысячи долларов. NEWS.ru выяснил у экспертов, какие шансы у американцев протащить законопроект и как это может повлиять на ситуацию на газовом рынке ЕС.

В минувшие выходные американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз представил на голосование в сенате законопроект о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2», а также в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода и их должностных лиц. Голосование по проекту состоится до 14 января 2022 года. Текст документа (по состоянию на 21 декабря) не опубликован в базе американского конгресса. В случае если сенаторы одобрят законопроект, его будет должна утвердить палата представителей конгресса и президент США.

Тед Круз Chip Somodevilla - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков называет действия Теда Круза «классическим разменом», связанным с внутриполитической борьбой в США.

Республиканец Круз не блокирует назначения ряда чиновников в американской администрации, а демократы взамен предоставляют ему возможность выставить на голосование санкционный законопроект. Он профессиональный «борец» с «Газпромом». И законопроект — это его своеобразный KPI, — говорит эксперт.

По его словам, шансы принять законопроект очень небольшие. Даже если законопроект дойдёт до президента США Джо Байдена, то он вряд ли будет его подписывать, ведь у него есть чёткая договорённость с Германией — новые санкции против СП-2 не вводить. А для преодоления президентского вето потребуется две трети голосов обеих палат американского конгресса.

По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, законопроект «это такой способ выйти из бюрократического клинча с сохранением лица для Круза, который уже год занимается саботажем внешнеполитической деятельности администрации Байдена».

В то же время это возможность не убирать совсем из повестки вопрос санкций против «Северного потока — 2», которые часть элиты считает инструментом воздействия на Россию, хотя на самом деле это больше влияет на энергетическую безопасность Европы, — добавляет эксперт.

Если представить, что законопроект всё же будет принят и станет законом, то последствия для газового рынка ЕС могут быть отрицательными.

На бирже будет очень негативная реакция и «мы, возможно, увидим и 2-3 тысячи за тысячу кубов по фьючерсным контрактам». В основном все опасаются риска того, что в законе будет прописан запрет на выдачу сертификата о готовности к работе газопровода и запрет на выдачу разрешения на ввод его в эксплуатацию. Немецкий регулятор окажется между молотом и наковальней, у него будет выбор — исполнять европейские законы или американские. И США будут обязаны ввести санкции против Германии. «В такую коллизию никто попасть не хочет», — считает Игорь Юшков.

Введение санкций против «Северного потока — 2» сильно ухудшит взаимоотношения США и Европы, что позволит более активно работать совместно над их обходом, полагает Алексей Гривач. По его словам, гипотетические последствия сложно комментировать, так как пока нет даже первоначального текста законопроекта.

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ЕС не комментирует публично законодательство, когда оно находится на стадии рассмотрения Конгрессом Соединённых Штатов (США), отмечает еврокомиссар Жозеп Боррель в письме об оценке угрозы американских санкций против «Северного потока — 2».

По его словам, в настоящее время еврокомиссия ведёт диалог с основными странами — производителями природного газа для облегчения торговли и повышения ликвидности и гибкости международного газового рынка. Цель — обеспечить достаточные и конкурентоспособные поставки природного газа на благо граждан ЕС.

Политика и практика ЕС не должны определяться угрозой или введением санкций в отношении третьих стран. ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес, и санкций, затрагивающих экономический, финансовый и энергетический суверенитет ЕС, отмечает политик.

При этом он добавляет, что ЕС регулярно обсуждает вопросы, связанные с ограничительными мерами, с правительством, а также с Конгрессом США. Эти обсуждения основываются на таких соображениях, как ценность трансатлантического единства, а также необходимость избегать непредвиденных последствий для европейских экономических субъектов.