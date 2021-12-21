Газовая коллизия: в США и ЕС по-разному понимают партнёрство

Еврокомиссия озаботилась ростом цен на природный газ в Европе. Представители ЕС выступают за стабильность на рынке, однако они не готовы ссориться с заокеанскими партнёрами, намеренными в течение месяца рассмотреть санкционный законопроект против газопровода «Северный поток — 2». Последствия такого партнёрства отражаются в том числе на рыночных ценах на газ. Во вторник cтоимость фьючерсов превышала две тысячи долларов. NEWS.ru выяснил у экспертов, какие шансы у американцев протащить законопроект и как это может повлиять на ситуацию на газовом рынке ЕС.
В минувшие выходные американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз представил на голосование в сенате
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков называет действия Теда Круза «классическим разменом», связанным с внутриполитической борьбой в США.
Республиканец Круз не блокирует назначения ряда чиновников в американской администрации, а демократы взамен предоставляют ему возможность выставить на голосование санкционный законопроект. Он профессиональный «борец» с «Газпромом». И законопроект — это его своеобразный KPI, — говорит эксперт.
По его словам, шансы принять законопроект очень небольшие. Даже если законопроект дойдёт до президента США Джо Байдена, то он вряд ли будет его подписывать, ведь у него есть чёткая договорённость с Германией — новые санкции против СП-2 не вводить. А для преодоления президентского вето потребуется две трети голосов обеих палат американского конгресса.
По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, законопроект «это такой способ выйти из бюрократического клинча с сохранением лица для Круза, который уже год занимается саботажем внешнеполитической деятельности администрации Байдена».
В то же время это возможность не убирать совсем из повестки вопрос санкций против «Северного потока — 2», которые часть элиты считает инструментом воздействия на Россию, хотя на самом деле это больше влияет на энергетическую безопасность Европы, — добавляет эксперт.
Если представить, что законопроект всё же будет принят и станет законом, то последствия для газового рынка ЕС могут быть отрицательными.
На бирже будет очень негативная реакция и «мы, возможно, увидим и 2-3 тысячи за тысячу кубов по фьючерсным контрактам». В основном все опасаются риска того, что в законе будет прописан запрет на выдачу сертификата о готовности к работе газопровода и запрет на выдачу разрешения на ввод его в эксплуатацию. Немецкий регулятор окажется между молотом и наковальней, у него будет выбор — исполнять европейские законы или американские. И США будут обязаны ввести санкции против Германии. «В такую коллизию никто попасть не хочет», — считает Игорь Юшков.
Введение санкций против «Северного потока — 2» сильно ухудшит взаимоотношения США и Европы, что позволит более активно работать совместно над их обходом, полагает Алексей Гривач. По его словам, гипотетические последствия сложно комментировать, так как пока нет даже первоначального текста законопроекта.
ЕС не комментирует публично законодательство, когда оно находится на стадии рассмотрения Конгрессом Соединённых Штатов (США), отмечает еврокомиссар Жозеп Боррель в
По его словам, в настоящее время еврокомиссия ведёт диалог с основными странами — производителями природного газа для облегчения торговли и повышения ликвидности и гибкости международного газового рынка. Цель — обеспечить достаточные и конкурентоспособные поставки природного газа на благо граждан ЕС.
Политика и практика ЕС не должны определяться угрозой или введением санкций в отношении третьих стран. ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес, и санкций, затрагивающих экономический, финансовый и энергетический суверенитет ЕС, отмечает политик.
При этом он добавляет, что ЕС регулярно обсуждает вопросы, связанные с ограничительными мерами, с правительством, а также с Конгрессом США. Эти обсуждения основываются на таких соображениях, как ценность трансатлантического единства, а также необходимость избегать непредвиденных последствий для европейских экономических субъектов.