Футболки Путина, кладбище Лепса, лифт: чем запомнился второй день ПМЭФ-2024

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

6 июня завершается второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники главного мероприятия года заключают инвестиционные соглашения, обсуждают вопросы экономической безопасности РФ и стимулирования научно-технического прогресса.

На форуме появился большой спрос на футболки с цитатами президента России Владимира Путина. Желающие их приобрести встали в длинную очередь, в которой находились десятки человек. На передней части футболок нанесена цитата лидера страны, а сзади размещено пиксельное сердечко в цвете российского государственного флага.

Российский певец Григорий Лепс рассказал о желании открыть собственное частное кладбище. Он посетовал на то, что ему пришлось закрыть производство фирменных очков.

Девушка, не первый год работающая на форуме, рассказала, что эскортницы должны иметь хорошие манеры и знать правила этикета. Она назвала этот набор базовым минимумом. Кроме того, приветствуется умение поддержать беседу об экономике и политике, владение иностранными языками, отметила она.

На площадке Татарстана показали отечественный лифт. Его серийное производство началось два месяца назад, дизайн выполнен в национальном стиле.

Гостей форума встречает робот Женя — подопечный подмосковного «Добродела», который травит анекдоты и поет песни.

Робопес Сбербанка работает на ПМЭФ в качестве «навигатора», провожая посетителей к стендам. Гости форума могут полакомиться мороженым — робот Monti готовит сладкое за 30 секунд. Он предлагает четыре вида десерта — пломбир «Кольцевая линия», мятное «БКЛ», фисташковое «МЦД-4» и персиковое «МЦД-3».

Посетители также могут посмотреть на биореактор у стенда Белгородской области. Он делает сладкий белок из питательной среды и микроорганизмов.

Самые яркие кадры с ПМЭФ-2024 — в фотогалерее NEWS.ru.