Французские люксовые бренды приостановили деятельность в России

В России и на Украине приостановили деятельность французские люксовые бренды, в их числе Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Hermes, Chanel и Cartier. Причиной стало проведение военной операции России на Украине, передает Reuters.

Концерн LVMH сообщил AFP о решении временно закрыть 124 магазина в России в связи с «ситуацией в регионе». Также в компании заявили о готовности пожертвовать €5 млн Международному комитету Красного Креста.

Cartier выражает глубочайшее сочувствие и сострадание нашим коллегам, их семьям и друзьям, пострадавшим от трагической ситуации на Украине. Учитывая текущий глобальный контекст, мы с сожалением прекращаем нашу деятельность на Украине 24 февраля и приостанавливаем нашу коммерческую деятельность в России с 3 марта, — говорится в сообщении ювелирной компании.

Chanel также объяснила закрытие своих 17 магазинов «неопределённостью ситуации». В Hermes решили временно приостановить деятельность трёх магазинов. Два магазина Kering также закроются, однако в компании выразили намеренность поддерживать 180 своих сотрудников в России.

Компании аргументируют решение о выходе из России или о приостановке деятельности проводимой военной операцией РФ на Украине, начало её было осуществлено 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

Официальный представитель автоконцерна Mercedes-Benz ранее заявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Подмосковье. Он также объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.