«ФосАгро» почти в 6 раз нарастила поставки удобрений в Индию Сиродж Лоиков: «ФосАгро» в 6 раз нарастила поставки удобрений в Индию

Фото: Пресс-служба «ФосАгро»

В 2022 году «ФосАгро» поставила в Индию 2,8 млн тонн удобрений, увеличив импорт своей продукции в эту страну почти в шесть раз. Сегодня доля России в общем объеме индийского импорта удобрений достигла 25%, рассказал на ПМЭФ — 2024 первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Участники бизнес-диалога «Россия-Индия» обсудили масштабы и перспективы экономического сотрудничества двух стран, проблемы логистики и торговых барьеров. Модератор дискуссии, министр правительства Москвы — руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черемин подчеркнул, что внешняя торговля России и Индии в прошлом году достигла исторического максимума — практически $57 млрд. При этом на фоне увеличивающегося российского экспорта перед странами стоит задача поиска нового торгово-экономического баланса, отвечающего взаимным интересам.

По словам Лоикова, Индия является вторым крупнейшим импортером удобрений в мире и ежегодно ввозит более 22 млн тонн удобрений, примерно половина из которых приходится на фосфорные. И по прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет ежегодный рост индийского рынка удобрений будет в два раза опережать среднемировые показатели.

Экспорт российских удобрений в Индию вырос в 2022 году почти в три раза до 4,3 млн тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. При этом экспортные поставки «ФосАгро» в Индию выросли в 2022 году почти в шесть раз до 2,8 млн тонн. Почти треть от общего объема экспорта удобрений компании пришлось на Индию. В 2023 году поставки российских удобрений в Индию выросли еще в 1,5 раза, доля России в общем объеме индийского импорта удобрений достигла 25%, — отметил он.

Сегодня «ФосАгро» продает свою продукцию больше чем в 100 стран мира, но Индия занимает среди них особое место — предприятия, входящие в Группу, более 25 лет успешно работают с индийскими аграриями. В «ФосАгро» готовы и дальше наращивать объемы поставок минеральных удобрений, но возможности компании ограничены торговыми барьерами, увеличивающими стоимость продукции для конечных потребителей в Индии.

В Индии действует 5% пошлина на ввоз минеральных удобрений. От ее отмены индийские фермеры выиграют как с точки зрения цены, так и с точки зрения наращивания использования высокоэффективных удобрений, применение которых не несет риска загрязнения почвы и помогает производить безопасную для здоровья людей сельхозпродукцию, — сказал Лоиков.

В рамках рабочей группы по агробизнесу Делового Совета БРИКС компания «ФосАгро» ведет активную работу по обмену лучшими практиками и выработке стратегии в области устойчивого сельского хозяйства. В частности, Индия согласилась поддержать развитие цифровой образовательной платформы Pro Agro Lectorium, которую ФосАгро запустила в прошлом году для зарубежных аграриев.

Ранее компания «ФосАгро» предложила инструменты обеспечения продовольственной безопасности стран БРИКС. Компания не только нарастила поставки своих экологичных минеральных удобрений аграриям дружественных стран, но и ведет в них просветительскую деятельность и реализует инициативы по защите почв. Об этом рассказал генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников на панельной сессии ПМЭФ-2024.