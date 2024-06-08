ФосАгро предложила способ обеспечения продовольственной безопасности БРИКС

Фото: Пресс-служба ФосАгро

ФосАгро предложила инструменты обеспечения продовольственной безопасности стран БРИКС. Компания не только нарастила поставки своих экологичных минеральных удобрений аграриям дружественных стран, но и ведет в них просветительскую деятельность и реализует инициативы по защите почв. Об этом рассказал генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников на панельной сессии ПМЭФ-2024 «Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества».

Участники дискуссии обсудили динамично растущее взаимодействие России и стран БРИКС и те вызовы, которые приходится преодолевать странам – участницам объединения. Как отметил модератор мероприятия, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, сегодня порядка 40% внешнеторгового оборота России приходится на страны БРИКС, и это – не предел.

Кроме того, страны БРИКС являются крупными игроками АПК, поэтому Россия запустила в рамках блока инициативу по упрощению процедур торговли сельскохозяйственной продукцией, сокращению продовольственных потерь и повышению прозрачности регулирования торговли.

С 2019 года российскую часть Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС возглавляет компания «ФосАгро». Ключевыми направлениями ее деятельности являются продовольственная безопасность стран-участниц БРИКС и расширение применения биотехнологий в сельском хозяйстве.

Выступая на панельной сессии, генеральный директор ФосАгро подчеркнул, что страны БРИКС – особенно Бразилия и Индия - являются для компании основными направлениями экспорта. В прошлом году компания нарастили поставки в Бразилию почти в два раза - до 2 млн тонн удобрений.

«Мы также делимся с коллегами по Рабочей группе БРИКС своим опытом международного партнёрства. В 2018 году ФосАгро стала первой за всю историю ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) российской компанией, которая была выбрана для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Мы вместе запустили сеть, которая сегодня включает более 1 000 лабораторий в 160 странах, в том числе в Бразилии, Индии, ЮАР. Они оценивают качество и безопасность удобрений, следят за здоровьем почв. Кроме того, ФосАгро вместе с ЮНЕСКО в рамках программы «Зелёная химия для жизни» ежегодно вручает гранты на исследования в области защиты окружающей среды. За 7 раундов программы в качестве получателей грантов было выбрано 48 молодых учёных из 32 стран мира», - добавил гендиректор ФосАгро Михаил Рыбников.