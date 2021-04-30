Фитнес-клубы договорились брать клиентов разорившихся игроков рынка

https://static.news.ru/photo/7be930a8-ab1f-11eb-895a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские фитнес-клубы подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам. В соответствии с документом, они будут брать на себя расходы по дообслуживанию клиентов, разорившихся участников рынка. Об этом сообщает ТАСС рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она уточнила, что декларацию подписали 640 фитнес-клубов в 50 регионах страны. В их числе крупные и небольшие сети, а также моноклубы.

Собеседница агентства пояснила, что декларация направлена на развитие цивилизованного рынка фитнес-отрасли. Документ призван повысить ответственность участников рынка, снизить репутационные риски, усилить доверие потребителей.

Силина отметила, что ряд игроков отрасли стали покидать неё, прикрываясь пандемией коронавируса и не выполнив при этом обязательства перед своими клиентами. Подобные действия негативно отражаются на добросовестных участниках отрасли и препятствуют привлечению в фитнес-клубы новых клиентов.

Она добавила , что с начала пандемии с финтнес-рынка ушла четверть участников. Общая сумма невыполненных ими обязательств составляет порядка 10 млрд рублей. Примерно половина этой суммы приходится на долю регионов.

Ранее сообщалось, что в правительстве предложили предоставить налоговый вычет гражданам, которые занимаются физкультурой и спортом. Согласно разработанному кабмином проекту, претендовать на вычет можно будет, если услуги физкультурно-оздоровительного характера оказаны организациями, которые входят в перечень, утверждённый Минспорта РФ. Размер вычет будет составлять фактические затраты гражданина на услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом прочих социальных вычетов по НДФЛ.