В Госдуме хотят предоставить россиянам налоговый вычет за фитнес

https://static.news.ru/photo/9935613a-59b3-11eb-a960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданам России, занимающимся спортом и физкультурой, могут предоставить социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

Документ, разработанный правительством, предусматривает предоставление льготы в размере фактических затрат налогоплательщика на услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом прочих социальных вычетов по НДФЛ.

Претендовать на получение льготы можно будет, если указанные услуги физкультурно-оздоровительного характера одобрены кабмином, кроме того физкультурно-спортивные организации должны входить в перечень, утверждённый Минспорта РФ, сообщает Парламентская газета.

По данным правительства на 2019 год, на территории России зарегистрировано более 177 тысяч организаций, которые предоставляют услуги в сфере физкультуры и спорта. В их числе — более 3,5 тысяч фитнес-центров.

Как сообщал NEWS.ru, врач-иммунолог Владимир Болибок дал ряд рекомендаций, соблюдение которых поможет избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе. В первую очередь, следует проверить, не нарушает ли организация предписанные правила по недопущению распространения инфекции.