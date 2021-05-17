Финляндия сократила закупки нефти из РФ

Закупки российской нефти сокращаются в Финляндии из-за перехода страны на «зелёную» энергетику. Только в первом квартале 2021 года импорт сырья из России уменьшился на 25%, сообщает Reuters со ссылкой на данные платформы Refinitiv Eikon.
В апреле 2021 года закупки
Агентство отмечает, что ведущий в Финляндии нефтепереработчик Neste Oil прежде работал в основном на российском сырье. В настоящее время компания намерена переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители.
Опрос трейдеров, который провёл Reuters, показал, что снижение спроса, отмеченное в Финляндии, может повлиять на стоимость нефти марки Urals.
Ранее стало известно, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о поставке нефтепродуктов «Роснефти» на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие государства Восточной Европы. Курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading.