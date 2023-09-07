Финансовый аналитик назвал Центробанк тормозом развития экономики России Аналитик Беляев заявил, что Центробанк тормозит развитие экономики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка ни коим образом не способствует развитию экономики, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, эффективность любых предоставленных льгот в этом случае снижается.

Беляев заявил, что имеются магистральные пути, по которым развивается любая экономика, которая хочет иметь перспективы. Поскольку эти направления определяют реальный экономический успех, занятым там предприятиям нужно предоставлять льготы.

Льгот можно давать сколько угодно и кому угодно, но если нет среды для их реализации, то они бесполезны. Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на препятствие развитие экономики в России. Любые льготы не работают в обстановке, которая не способствует развитию предпринимательства. Когда жесткая денежно-кредитная политика Центробанка ни коим образом не способствует развитию экономики, то эффективность любых предоставленных льгот снижается в значительной степени, если не сказать обнуляется, — сообщил он.

В середине августа Центробанк увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Такие меры в ЦБ объяснили необходимостью обеспечить ценовую стабильность. Регулятор подчеркивал, что в России продолжает усиливаться инфляция. За последние три месяца цены увеличились в среднем на 7,6%, так как внутренний спрос превышает возможности производства.

На этом фоне российские банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования. К примеру, Сбербанк решил поднять ставку на два процентных пункта. Аналогичное решение приняли в ВТБ. В Росбанке ставки выросли на 1,5 процентного пункта. Совкомбанк повысил процентные ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 1,41 процентного пункта.