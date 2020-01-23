https://static.news.ru/photo/690cd53c-3dc7-11ea-96c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На первом заседании нового правительства его председатель Михаил Мишустин призвал кабмин сосредоточиться на выполнении задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, в частности, на изменениях в программе материнского капитала. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в комментарии NEWS.ru заявил, что обновление этой программы увеличит спрос на рынке недвижимости и приведёт к подорожанию квадратного метра.

Спрос на недвижимость после обновления программы материнского капитала однозначно вырастет, но вместе с ним могут подняться и цены, особенно это касается регионов и небольших областных центров, — сообщил NEWS.ru Кричевский.

Он пояснил, что уже в 100 километрах от Москвы цены на однокомнатные квартиры начинаются от 800 тыс. рублей, и материнский капитал будет составлять более половины стоимости такого жилья. Однако, по его словам, не все банки охотно с работают с этой госпрограммой, так как маткапитал поступает на их счета с существенной задержкой по времени.

Примерно такая же история ждёт и ипотечное кредитование, поскольку банки будут стараться принимать минимальное количество сертификатов материнского капитала как первый взнос или его часть. Им удобнее, чтобы им гасилась часть ипотеки, поскольку до момента поступления средств на счёт банка заёмщики будут платить полную стоимость кредита, — считает Кричевский.

Финансист считает, что нужно прорабатывать механизм ускорения поступления средств материнского капитала на счета банков, чтобы увеличить интерес структур к данному продукту. Увеличение же материнского капитала, по его мнению, станет дополнительным драйвером роста цен на недвижимость, вкупе с проектным финансированием и снижением ставок по ипотеке. По прогнозам Кричевского, в ряде регионов он может достигнуть 10-12%, тогда как до послания президента прогнозировался на уровне инфляции.

Как писал NEWS.ru, новое правительство Михаила Мишустина взяло курс на укрепление экономических показателей РФ и выполнение нацпроектов, за ходом реализации которых пристально наблюдает президент Владимир Путин. Настрой, продемонстрированный обновлённой командой, в которую попали первый вице-премьер Андрей Белоусов и Максим Решетников, занявший кресло министра экономического развития, внушает оптимизм.