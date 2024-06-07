Финансист объяснил, как ставка Центробанка в 16% вредит России Финансист Беляев: ключевая ставка в 16% мешает экономике работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru заявил, что ключевая ставка в 16% мешает работать экономике России. Эксперт отметил, что угроза повышения была, но главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной удалось сохранить ставку на прежнем уровне. При этом, по словам эксперта, даже 16% — это много.

16% — это тоже много. Конечно, радостно, что [Центробанк] ее оставил хотя бы на этом уровне, а не повысил. Но это очень вредно, это не дает возможности работать экономике. Угроза повышения была, но Набиуллиной удалось сохранить ключевую ставку, наверное, по совету тех, кто реально понимает ситуацию. 16% — это слишком много для того, чтобы экономика могла нормально работать, — высказался Беляев.

Ранее стало известно, что решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых практически никак не отразилось на курсе российской валюты в ходе торгов на Московской Бирже. Так, по состоянию на 13:30 по мск курс доллара составлял 88,87 рубля, прибавляя 0,04% к закрытию предыдущей сессии.

Сбербанк ранее повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентного пункта. Минимальная ставка составила 18,2%. Изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Они не коснутся программ с господдержкой.