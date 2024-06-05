Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Сбербанк 5 июня повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта, сообщили в пресс-службе кредитной организации на ПМЭФ-2024. Как передает корреспондент NEWS.ru, минимальная ставка с сегодняшнего дня составит 18,2%. Изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Уточняется, что они не коснутся программ с господдержкой.

«Сбер» сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта, — заявили в пресс-службе.

Таким образом, минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье, а также на строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 18,2%. Вырастут ставки и по потребительским кредитам. Их диапазон составит от 17,9% до 39,9%.

Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что на сегодняшний день российская экономика серьезно перегрета. По его словам, ее мощности не были так сильно загружены за всю историю страны. Он уточнил, что это влечет за собой то, что она начинает расти темпом выше собственных возможностей.

Также он обратил внимание, что в экономику страны поступают «огромные средства» через бюджетный импульс. Вместе с кредитным импульсом они дают «потребительский бум».