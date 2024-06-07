Стало известно, как рубль повел себя после решения по ключевой ставке Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку в 16%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых практически никак не отразилось на курсе российской валюты в ходе торгов на Московской бирже, об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Так, по состоянию на 13:30 по мск курс доллара составлял 88,87 рубля, прибавляя 0,04% к закрытию предыдущей сессии.

До публикации решения регулятора в 13:28 мск курс доллара опускался на 0,06%, до 88,79 рубля, евро — на 0,06%, до 96,73 рубля, а юаня повышался на 0,08%, до 12,609 рубля. К 13:30 мск курс евро повышался на 0,06%, до 96,84 рубля, а курс юаня поднялся на 0,19%, до 12,2485 рубля. Таким образом после публикации решения ЦБ РФ валютные пары скорректировались на уровни, достигнутые до этого.

Ранее пресс-служба Центрального банка России объявила о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. При этом регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

До этого председатель правления «Сбера» Герман Греф отмечал, что тренд инфляции в России пока сохраняется, по этой причине ключевая ставка сохранится на том же уровне. Он утверждал, что никаких триггеров для снижения в настоящее время не наблюдается.