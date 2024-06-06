В «Сбере» дали прогноз по изменению ключевой ставки Греф: оснований для снижения ключевой ставки в России на данный момент нет

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Герман Греф

Тренд инфляции в России пока что сохраняется, поэтому ключевая ставка, скорее всего, сохранится на том же уровне, заявил председатель правления «Сбера» Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, никаких триггеров для снижения сейчас не наблюдается, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов и прогнозов Центробанка. Поэтому, скорее всего, что ключевая ставка как минимум сохранится. Во всяком случае оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим, — отметил Греф.

При этом вероятность роста ключевой ставки все еще сохраняется, обратил внимание председатель правления «Сбера». Однако окончательное решение будет принимать Центробанк, напомнил он.

Ранее генеральный директор ФСК «Регион» Алексей Алмазов указал, что предпосылок для падения цен на жилье в России сейчас нет. В условиях растущей себестоимости строительства и рабочей силы, а также высокой ключевой ставки у застройщиков нет никакой возможности снижать цены, добавил он. При этом никакой «суперприбыли» они не получали и не получают.