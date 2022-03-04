Financial Times: Россия победит в санкционной войне благодаря цене на нефть

Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе рассказал американскому изданию Financial Times, что Россия победит в санкционной войне благодаря высокой цене на нефть. По его словам, через полгода после введения западных санкций Москва заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать потери. Он отметил, что в этом случае экономика страны будет ориентирована на внутренний рынок.

Кризис для России рассеется через шесть-девять месяцев, когда она заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать санкции, — заявил Графе.

Он добавил, что между Россией и Китаем заметно возрастёт объём товарооборота в пользу российского импорта. Он сравнил эту модель с тем, как справляется Иран после многолетних санкций. Несмотря на это, эксперт отметил, что инфляция в России к концу года может составить 17%.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что страны G7 согласились отказаться от российского газа. Она добавила, что главная цель — подрыв российской экономики. Она также выразила в очередной раз свою поддержку Киеву. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день». Но подчеркнул стремление к быстрому сокращению закупок.