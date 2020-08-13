Федеральные больницы получат 2,3 млрд руб на зарплаты и стабильную работу

https://static.news.ru/photo/05f5eeea-dd75-11ea-a0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда больницам и поликлиникам, подведомственным федеральным органам власти, свыше 2,3 млрд рублей на выплату заработной платы и обеспечение их стабильной работы.

Средства <...> позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать заработную платы врачам и другим медицинским работникам, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений из резервного фонда правительства будет направлено около 47,5 млрд рублей. Деньги позволят компенсировать расходы медицинских организаций, ведь из-за коронавируса объёмы оказываемой ими неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли.

На заседании правительства Мишустин отметил, что пандемия коронавируса увеличила нагрузку на систему обязательного медицинского страхования. Кроме того, выросли расходы больниц и поликлиник на лечение инфекции, снизился их доход из-за приостановки плановой помощи. Это отразилось также на зарплатах сотрудников, не задействованных в борьбе с COVID-19.

По словам премьера, этот дисбаланс необходимо выравнивать. Поэтому правительство выступило с инициативой направить дополнительные средства медорганизациям, и президент её одобрил.

Как ранее писал NEWS.ru, медикам и сотрудникам медицинских организаций, работающим с больными коронавирусом, правительство выделит более 5 млрд рублей на выплату отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск.