Более 5 млрд рублей выделят на выплату медикам отпускных

https://static.news.ru/photo/3c17d08c-c048-11ea-8bb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медикам и сотрудникам медицинских организаций, работающих с больными коронавирусом, правительство выделит более пяти млрд рублей на выплату отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина. По его словам, 5 млрд рублей пойдут на выплаты отпускных и компенсаций врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Это касается и водителей скорых, работающих по всей стране, а также сотрудников медицинских организаций, подведомственных органам власти.

Всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным коронавирусом, — цитирует его агентство.

Мишустин добавил, что при расчёте отпускных и компенсаций будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты от правительства.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных.

Финансовая поддержка медработников осуществляется по распоряжению президента Владимира Путина. Первоначально планировалось, что пособия будут выплачиваться в течение трёх месяцев начиная с апреля, но позднее власти продлили этот срок до конца лета.

Размеры ежемесячных выплат составляют: врачам — 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу и врачам скорых — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, правительством России выделено около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, в июле.