Более 5 млрд рублей выделят на выплату медикам отпускных

Медикам и сотрудникам медицинских организаций, работающих с больными коронавирусом, правительство выделит более пяти млрд рублей на выплату отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск.
Об этом
Всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным коронавирусом, — цитирует его агентство.
Мишустин добавил, что при расчёте отпускных и компенсаций будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты от правительства.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных.
Финансовая поддержка медработников осуществляется по распоряжению президента Владимира Путина. Первоначально планировалось, что пособия будут выплачиваться в течение трёх месяцев начиная с апреля, но позднее власти продлили этот срок до конца лета.
Размеры ежемесячных выплат составляют: врачам — 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу и врачам скорых — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru, правительством России выделено около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, в июле.
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