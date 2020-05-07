ФАС обнаружила признаки картеля на торгах детским питанием для больниц

https://static.news.ru/photo/760ef5e2-9058-11ea-af89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала признаки картеля на торгах детским питанием для медучреждений.

Согласно данным ведомства, участники 21 аукциона, общая сумма контрактов которых составляет около 50 млн рублей, поддерживали стоимость продукции сразу в шести регионах 6 мая текущего года.

Свердловское УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО «Панацея», ООО «Колизей», ООО «Евролэнд» и некоторых хозяйствующих субъектов при участии в 21 аукционе на поставку каш, смесей и детского молочного питания.

Предполагаемый картель действовал в Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Кемеровской, Омской, Ульяновской и Оренбургской областях.

Во время участия в торгах компании действовали по одной схеме. Они подавали заявки и ценовые предложения, пользуясь одним IP-адресом, который принадлежал одному из участников картеля. После они предоставляли идентичные контактные данные. Заявки подавались одними и теми же лицами, а ряд из них устанавливали перечисления денежных средств по договорам безвозмездного займа.

Такие крупные по количеству проведённых аукционов и географическому размаху картели мы выявляем не впервые, — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По его словам, единственным способом борьбы с такими действиями являются очень крупные штрафы и возможность уголовного преследования.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Факты были выявлены со стороны подмосковного ООО «ВИТТА компани», занимающегося оптовыми продажами.