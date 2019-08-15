https://static.news.ru/photo/e470f1d6-bf73-11e9-93f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба обнаружила превышение разрешённого уровня громкости в передачах телеканала CNN. Ведомство проводит разбирательство, результатом которого может стать штраф.

По данным ФАС, отрезки передач с логотипом и информацией о СМИ достигали громкости от 1,6 до 9,6 дБ. Законом установлена предельная граница в 1,5 дБ, отмечается на сайте службы.

В настоящий момент оператор канала компания «Тернер информационные программы и стиль жизни» получила соответствующее предписание, а необходимые для заведения административного дела материалы переданы в компетентное ведомство.

Ранее News.ru писал, что управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело против интернет-сервиса «Кинопоиск» за недостоверную рекламу бесплатного периода премиальной подписки на сайте Yandex. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.