Федеральная антимонопольная служба обнаружила превышение разрешённого уровня громкости в передачах телеканала CNN. Ведомство проводит разбирательство, результатом которого может стать штраф.
По данным ФАС, отрезки передач с логотипом и информацией о СМИ достигали громкости от 1,6 до 9,6 дБ. Законом установлена предельная граница в 1,5 дБ, отмечается на
В настоящий момент оператор канала компания «Тернер информационные программы и стиль жизни» получила соответствующее предписание, а необходимые для заведения административного дела материалы переданы в компетентное ведомство.
Ранее News.ru писал, что управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело против интернет-сервиса «Кинопоиск» за недостоверную рекламу бесплатного периода премиальной подписки на сайте Yandex. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.