https://static.news.ru/photo/0b5dc3fa-bf4c-11e9-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нестабильная ситуация на мировых рынках капитала способствует формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах. Курс евро впервые с начала апреля 2019 года смог превысить 74 рубля, показав по отношению к предыдущим торгам рост на 44,5 копейки.

Доллар достиг 66,365 рубля, увеличившись на 35 копеек в сравнении с 14 августа. Это связано с опасениями инвесторов по поводу возможной рецессии в крупнейших экономиках мира на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Нефтяные котировки 15 августа продолжают снижаться. Октябрьские фьючерсы на Brent подешевели до $58,20 за баррель. WTI на сентябрь снизилась до $54,20 за баррель. Неожиданностью для рынка стали данные о росте запасов сырья в США. По данным Министерства энергетики страны, за прошлую неделю они увеличились на 1,58 млн баррелей.

Сигналом скорого наступления рецессии является также превышение доходности двухлетних американских гособлигаций доходностью эталонных 10-летних госбондов. Это произошло впервые с 2007 года. Такая ситуация, называемая инверсией кривой доходности, возникала за полтора года до пяти предыдущих экономических спадов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что курс рубля расчётами «завтра» растёт к доллару и евро в начале торгов на Московской Бирже. Этому предшествовало значительное снижение накануне.