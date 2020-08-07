Ещё одно снижение ключевой ставки ЦБ скажется на рубле

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сообщение регулятора о том, что для последующего снижения ключевой ставки есть пространство, стало позитивным сигналом для российского бизнеса и курса национальной валюты. Так считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), экономист Михаил Беляев.

О том, что Банк России считает возможным и дальше снижать ключевую ставку заявил руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он пояснил, что эффект от данной меры будет заметен в 2021 году. По его словам, результат есть и сейчас, «но он будет ещё сохраняться и усиливаться».

Как отметил Беляев, Тремасов своим заявлением дал сигнал российскому бизнесу. По его мнению, таким образом регулятор переходит от политики информационной закрытости к диалогу.

Теперь предпринимательские круги могут выстраивать дальнейшие планы с учётом стратегии Центробанка. Особенно это важно потому, что деловая активность в России сейчас как никогда низка после ограничений по коронавирусу. Чтобы выйти из кризиса нужно иметь ориентиры экономической обстановки, — сказал эксперт в интервью «Экономике сегодня».

Центробанк, продолжил Беляев, сейчас чётко указал предпринимателям, что ставка будет снижаться и можно, учитывая это, строить экономические планы.

Такой шаг неизбежно сделает более дешёвыми кредиты, на которые чаще всего бизнес и опирается в расширении своей деятельности. А у нас, в отличие Запада, есть ещё резервы для снижения ставки — как минимум на 1%, а может, даже на 1,5%. Это даст промышленности и экономике дешёвые деньги для развития, — считает Беляев.

24 июля и в третий раз с начала пандемии Банк России снизил ключевую ставку с начала пандемии ещё на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. С точки зрения денежно-кредитной политики ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центробанк влияет на экономику. Снижая эту ставку, регулятор пытается простимулировать деловую активность.

Как писал NEWS.ru, ранее Тремасов заявил, что процесс восстановления экономики России начался в июне, а дна отрасль достигла в мае.