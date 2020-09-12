ЕС хочет восстановить экономику за счёт криптоактивов

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Евросоюз планирует широко использовать криптоактивы во время реализации плана восстановления и экономической перестройки после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

По словам исполнительного зампреда Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, план Next Generation EU предоставляет ЕС возможность продвигаться вперёд в роли «глобального игрока в цифровой сфере».

Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции, — заявил он в ходе неформальной встречи министров экономики и финансов Евросоюза в Берлине.

Домбровскис отметил, что европейские потребители и предприятия тоже должны получать выгоду от цифровых финансов, при этом обеспечивая необходимое смягчение рисков.

Зампред ЕК, курирующий финансовые вопросы, сообщил, что в сентябре он намерен представить обновлённую Стратегию цифровых финансов Евросоюза.

Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов, — пояснил Домбровскис.

Он добавил, что ряд министров во время встречи выразили озабоченность по поводу рисков, которые связаны с так называемыми «стейблкоинами», которые в настоящее время не отвечают правилам союза. Зампред заверил, что эти проблемы помогут решить новые законодательные инициативы. ЕС начнёт регулировать риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, касающиеся «стейблкоинов», когда они используются для расчётов, передаёт «Интерфакс».

План Next Generation EU был согласован главами стран — членов Евросоюза в июле 2020 года. Он разработан с целью перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, поспособствовать в реализации «зелёного курса». В настоящее время формируется финансовый инструмент послекризисного восстановления — фонд размером в €750 млрд. Данную сумму Брюссель заимствует на финансовых рынках и внесёт в союзный бюджет, который до сих пополнялся почти только за счёт взносов стран-членов.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением ввести специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).