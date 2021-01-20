Эксперты ухудшили прогноз по спросу на нефть в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e16079ae-5b39-11eb-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило прогноз по росту спроса на нефть. Оно считает, что показатели ухудшатся на 0,3 млн б/c и составят 5,5 млн б/c.

Эксперты полагают, что действующие ограничения в альянсе ОПЕК+ будут снижены во втором квартале до 5,8 млн б/c, такой объём добычи останется до конца действия соглашения — до апреля 2022 года.

Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения в течение второго квартала 2021 года — до уровня 5,8 млн б/с от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года, — сообщают аналитики.

В декабре страны ОПЕК сократили добычу нефти на 105% от плана, а страны не ОПЕК — на 93%. Специалисты МЭА полагают, что утраченная с 2016 года доля рынка может быть возвращена странами ОПЕК+, если в США не увеличится добыча сланцевой нефти. Из-за действующих ограничений доля стран ОПЕК+ на рынке нефти сократилась с 57% в 2016 году на 51% в 2020 году.

В I квартале 2021 года запасы нефти в мире могут снизиться на 100 млн баррелей, либо на 1,1 млн б/c, в том случае, если соглашение ОПЕК+ будет выполнено на 100%.

Ожидается, что глобальное предложение нефти в 2021 году вырастет на 1 млн б/c против показателей в 6,6 млн б/c в 2020 году. В МЭА также прогнозируют сокращение глобальных запасов нефти во второй половине 2021 года из-за роста мирового кризиса, сообщает oilcapital.ru.

Как писал NEWS.ru, в России рухнули доходы от продажи нефти. Так, за первые 11 месяцев 2020 года показатели обрушились на 40,9% в сравнении с данными за январь — ноябрь 2019 года. За этот период с продажи чёрного золота РФ получила $66,391 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).