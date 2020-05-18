Минфин: успех сделки ОПЕК+ зависит от развития ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/102c0aca-9905-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Глобальная неопределённость со сроками снятия вызванных пандемией коронавируса ограничений может негативным образом сказаться на темпах восстановления спроса на нефть. Медленное восстановление спроса, в свою очередь, может стать вызовом для сделки о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Об этом сообщается в обзорном докладе Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина РФ, передаёт ТАСС. Согласно расчётам экспертов, в ходе первого этапа сделки ОПЕК+ добыча нефти в заключивших соглашение странах в мае и июне снизится на 21%. Это должно частично компенсировать образовавшийся на рынке дисбаланс. Сделка допускает рост добычи в июле, однако этот пункт может стать предметом горячей дискуссии, если спрос к этому времени не начнёт расти.

Специалисты Минфина в докладе призывают обратить внимание на динамику заболеваемости COVID-19 на фоне ослабления карантинных мер. Рост уровня заражения может спровоцировать новый виток ограничений и дальнейшее ослабление деловой и потребительской активности. В таком случае следует ожидать обострения противоречий между участниками сделки ОПЕК+.

9 марта нефтяные котировки обвалились более чем на 30%. Поводом для колебаний цен стал провал переговоров ОПЕК+. В апреле нефтедобывающим государствам удалось прийти к компромиссу и заключить соглашение, которое вступило в силу 1 мая. Сделка предполагает сокращение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки до июля. Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении в равных долях.

Как писал NEWS.ru, 18 мая цена нефти марки Brent превысила $34 за баррель.