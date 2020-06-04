Экономика

Эксперты рассказали о снижении выручки алкомаркетов на 34%

10:03, 05 июня 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае выручка алкогольных магазинов снизилась на 34% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование, проведённое компаний «Эвотор».

На основе изучения данных 650 тыс. онлайн-касс компания сравнила ежемесячный оборот в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы. Выяснилось, что, несмотря на мнение, что россияне стали больше употреблять алкогольные напитки на самоизоляции, выручка алкомаркетов упала на 34%. Также на 14% снизился средний чек, до 366 рублей, передаёт ТАСС.

Кроме того, на 16% сократился оборот и пивных магазинов, однако при этом средний чек вырос на 14%, до 350 рублей.

Накануне по результатам исследований, Роскачесво назвало водку и пиво самыми безопасными напитками наряду с томатным соком. При этом, из протестированных 16 марок коньяка, ни одна не получила знака качества.

Как писал ранее NEWS.ru, россияне в период карантина отдают предпочтение алкоголю в большой таре. Так, в апреле соотечественники купили водки в упаковке свыше одного литра на 19% больше, чем в апреле минувшего года.

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