Эксперты рассказали, как изменится рынок труда после пандемии

https://static.news.ru/photo/a16afdd4-8915-11ea-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты в области подбора персонала рассказали журналистам, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа может изменить рынок труда. Распространение COVID-19 и последующее введение режима самоизоляции уже ускорили процессы автоматизации и цифровизации бизнеса. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению спроса на специалистов, работающих, к примеру, в сфере продаж, заявили эксперты. Рост же ожидается в сферах IT, здравоохранения, робототехники, агропромышленности.

Мгновенного исчезновения ряда профессий после карантина не произойдёт. Об этом рассказала HR-специалист и основатель собственного агентства Алёна Владимирская. По её словам, в первую очередь изменения затронут сферы, подлежащие автоматизации. Владимирская подчеркнула, что исчезновение профессий будет замечено обществом уже постфактум.

Всё, что можно автоматизировать какими-то роботами, дронами, начиная с водителей, курьеров и заканчивая продавцами магазинов, рядовыми бухгалтерами, юристами в офисе. Речь идёт не о суперпрофессионалах, а о рядовых работниках. Это те профессии, которые сейчас точно начнут исчезать, — цитирует Владимирскую ТАСС.

Схожее мнение высказал управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел. Он отметил, что работодатели во время пандемии стараются перевести в цифровую сферу все возможные бизнес-процессы.

По словам Кугела, развитие технологий и карантин привели к тому, что многие профессии оказались под угрозой вымирания, ведь в их рамках деятельность человека может выполнять компьютер.

Как ранее передавал NEWS.ru, спрос на удалённую работу в РФ растёт с февраля 2020 года. В марте количество подобных вакансий увеличилось на 71%. Предложения размещают в таких сферах, как IT-сектор, образование, финансовые услуги, СМИ, реклама, торговля, PR, дизайн.