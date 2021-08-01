Россиян предупредили о дефиците велосипедов

Пандемия коронавируса и нарушение производственно-логистических цепочек способствовали возникновению в 2021 году дефицита велосипедов как в России, так и во всём мире, преодолеть который удастся лишь в 2023–2024 годах. В ближайшие же годы купить велосипед можно будет только по предварительному заказу и на 15–30% дороже, чем в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС заявили владельцы эксклюзивного дистрибьютора велосипедов Electra в России Михаил Скигин и Раймонд Меднис.

По их словам, дефицит продукции наблюдается во всём мире, а очередь на производство велосипедов достигает 15 месяцев вместо прежних трёх. К тому же российский рынок, в отличие от рынков США и Европы, не является для поставщиков приоритетным. Самые дешёвые велосипеды уже подорожали как минимум вдвое, и эксперты ожидают дальнейшего подорожания на 15–30% во всех ценовых категориях.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), велосипед для дошкольников в январе 2021 года в среднем стоил 5808 рублей, а в июне — 6496 рублей (рост стоимости на 11%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года детский велосипед подорожал на 8%, а к январю того же года (5719 рублей) — почти на 12%. Дорожный велосипед для взрослых за это время подорожал на 10,5%, до 13 972 рублей, а по отношению к аналогичному периоду 2020 года — на 13%, к январю 2020 года он вырос в цене до 11 679 рублей, на 20%.

Причиной этого стало то, что из-за пандемии производители комплектующих для велосипедов останавливали выпуск продукции, а цены на логистические услуги выросли более чем в шесть раз. А срок доставки при этом вырос с прежних трёх недель до трёх-четырёх месяцев: причинами этого стали в том числе блокировка Суэцкого канала и закрытие портов в Азии. Также подорожали материалы, компоненты и стоимость работы азиатских фабрик, и итоговый дефицит, по оценке экспертов, удастся преодолеть только в 2023–2024 годах. Единственным же гарантированным способом получить велосипед надолго останется предварительный заказ.

При этом спрос на велосипеды в мире вырос в два раза за последние полтора года: они позволяют заниматься спортом без контакта с другими людьми. Между тем в России большинство клиентов также предпочитают приобретать велосипеды по предзаказу. Люди не обращают внимания на бренд и стоимость, а также приобретают велосипеды на вторичном рынке. Это приводит к появлению новых услуг вроде «примерки», когда клиент получает при доставке несколько велосипедов, которые можно протестировать. В то же время со снятием ограничений клиенты стали возвращаться в магазины, так как предпочитают протестировать велосипеды лично и сравнить различные их модели.

Ранее представитель компании-производителя Forward Михаил Невелев рассказал, что большинство моделей велосипедов Forward подорожали на 35%. Розничные продавцы сообщили о сокращении ассортимента. Так, в прошлом году российская компания Stels выпустила на рынок более 500 моделей, а в этом году ассортимент сократился до менее чем 100.

В 2020 году был зафиксирован спрос на велосипеды от служб доставки. Заводы начали работу в бесперебойном режиме и не могли сделать остановку на увеличение производственных мощностей. Комплектующих для производства велосипедов не хватает, они поставляются с четырёхкратной задержкой, кроме того, отдельные модели из Китая подорожали от $5 до $35.