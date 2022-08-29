Эксперты подсчитали будущие потери России от нефтяных санкций и скидок РФ готова дать азиатским странам «долгие» дисконты на черное золото

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия предложила ряду азиатских стран скидки на нефть до 30%. Этим она хочет сорвать планы «Большой семерки» по введению потолка цен на отечественную нефть во всем мире. По разным сценариям, представленным NEWS.ru экспертами, Россия будет терять на скидках и санкциях в нефтянке от $45 млрд до $120 млрд в год, а доходы бюджета могут упасть вдвое.

Нефть по дисконту

Россия предложила ряду азиатских стран долгосрочные контракты на нефть со скидками до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно подтвердил, что Россия предложила продавать его стране нефть «по цене, которая на 30% ниже, чем на международном рынке». По его словам, президент Джоко Видодо рассматривал предложение, «но возникли разногласия». В Джакарте опасаются американских санкций в случае заключения контракта с РФ.

Bloomberg предположил, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после 5 декабря. Тогда вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти странам Евросоюза.

Скидки в ответ на эмбарго

В этом же пакете санкций Евросоюза — запрет на страхование европейскими компаниями российских нефтяных танкеров, идущих в третьи страны (крупнейшими покупателями российского топлива сейчас выступают Индия и Китай). Часть западных стран хотят внести исключение, чтобы эти компании продолжали оказывать страховые услуги. Но другая часть G7 хочет, чтобы эти покупатели — судя по всему, Китай и Индия — присоединились к инициативе о предельной цене на российскую нефть. Только тогда эта мера будет эффективно работать.

И тут становится понятно, что предложенные азиатам скидки до 30% — попытка воспрепятствовать введению потолка цен.

Напомним, инициатива об ограничении цен на российскую нефть обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. По данным СМИ, Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60 за баррель. Премьер-министр Японии Фумио Кисида позднее заявил, что G7 создаст механизм, который не позволит России продавать свою нефть дороже половины нынешней цены. В конце июля стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колебалась на уровне $80 за баррель.

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Что будет с мировыми ценами на нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

Эти скидки стали результатом первой [весенней] волны санкций против российской нефтянки. Нужно было резко переориентировать потоки нефти и нефтепродуктов из РФ с западных на азиатские рынки. Чтобы выдавить оттуда конкурентов, российские компании уже тогда начали делать скидки. А теперь мы ставим азиатские страны перед выбором. Или они и дальше покупают у нас нефть со скидкой. Или они присоединяются к правилу о потолке цены и мы им нефть больше не поставляем, сокращаем добычу, и вся нефть в мире, в том числе для них, дорожает.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Индия ранее была не прочь получить дешевую нефть из РФ. Но ряд ведущих трейдеров и банков прекратили сотрудничество с индийской нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy (49% принадлежит «Роснефти») из-за связей с Россией. На долю компании приходится 8% нефтеперерабатывающих мощностей Индии. По факту это вторичные санкции. Все это говорит о том, что ограничения по российской нефти от G7 — это весьма серьезно. Поэтому наиболее интересные события на глобальном рынке нефти будут развиваться в конце этого года. Тогда стоит ждать новостей, которые могут вызвать мощный рост цен на нефть. Но получит ли Россия выгоду от нефти Brent по $130 долларов за баррель — большой вопрос.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Предложить крупнейшим партнерам в Азии — Индии и Китаю — долгосрочные контракты на поставку нефти с дисконтом — это один из возможных вариантов действий РФ в текущей ситуации. Штаты пытаются удалить РФ с рынка нефти, в чем однозначно заинтересованных сторон нет. Это ударит по всему рынку энергоресурсов, дестабилизирует его, и мы будем наблюдать ту же ситуацию, что и с газом, — непредсказуемый и совершенно ненормальный рост цен.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сколько Россия может потерять

Игорь Юшков:

Если в долгосрочных контрактах с Азией будет прописан дисконт, то это будет сложный механизм. Например, если цена на нефть Brent на бирже составляет $100–120, тогда скидка от нее составит, условно говоря, $30. Если она откатывается до $90–100, то уменьшается и скидка. В нормальной ситуации Россия экспортирует около 250 млн тонн, или 1,8 млрд баррелей, нефти в год. Если мы в среднем с каждого барреля нефти даем скидку в $25, то ежегодные потери России составят $45 млрд. Конечно, задача России [в будущем] эту скидку убрать.

Федор Сидоров:

Что касается доходов России, то при стоимости барреля нефти марки Brent в $100, как сейчас, 30% скидки означает, что наш сорт Urals будет предлагаться в среднем по $70 за баррель. Сокращение прибыли нефтяных компаний означает и падение объема налога на прибыль, который перечисляется в бюджет. При этом за семь месяцев 2022 года расходы бюджета выросли на 21%. А в июле в бюджете образовался дефицит в размере 892 млрд рублей, или 0,7% от ВВП за год.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Потавин: