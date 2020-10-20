Эксперты призвали не беспокоиться из-за роста цен на подсолнечное масло

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Россия фиксирует увеличение стоимости подсолнечного масла. На ситуацию в том числе сильно повлиял неурожай в основных странах — производителях продукта: в РФ и на Украине. Из-за этого поползли вверх цены на подсолнечник.

В целях корректировки и недопущения дальнейшего роста цен, на наш взгляд, целесообразно введение оперативных мер регулирования рынка подсолнечника, над которыми мы сейчас совместно с Минсельхозом работаем. Изменение потребительских цен зависит от торговых стратегий конкретных предприятий и политики ретейла, поскольку продукция отпускается им по значительно меньшей цене, чем конечная стоимость на полках, — заявил исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев в беседе с NEWS.ru.

Таким образом он опроверг недавние сообщения о росте цен на сырое подсолнечное масло из-за больших запасов сырья и увеличении экспортных цен. В среднем сырьё подорожало на 6,6% и стало стоить рекордные 74 175 рублей за тонну.

Одной из мер для стабилизации цен на подсолнечник на рынке РФ может стать введение разрешительного порядка экспорта масличных культур. Минсельхоз РФ поддерживает возможность рассмотрения вопроса о введении данного механизма, окончательное решение будет принято по итогам обсуждения данной инициативы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Со своей стороны Минсельхоз ведёт работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой РФ.

По словам главы департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, уборка подсолнечника продолжается и, по прогнозу ведомства, Россия получит ещё минимум 2 млн тонн маслосемян.

Валовый сбор культуры в 2020 году ожидается на уровне 13,2 млн тонн, это несколько ниже рекордного уровня прошлого года, но тем не менее это существенно выше средних многолетних значений за пять лет и является вторым результатом в новейшей истории нашей страны. Урожай подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить сырьём предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке, — отметил Некрасов.

Кроме того, реализация семян подсолнечника на бирже обеспечит прозрачное ценообразование и открытую конкуренцию на рынке, а также позволит сформировать финансовые инструменты по хеджированию рисков по стоимости. Допуск широкого перечня участников к торговым площадкам обеспечит максимальную прозрачность ценообразования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минсельхоз России не ждёт дефицита подсолнечного масла на рынках страны и работает над выявлением фактов необоснованного повышения стоимости данного продукта. По данным ведомства, в 2020-м уровень самообеспеченности РФ растительным маслом составит 176,3%.