Эксперт заявил о взрывных темпах импорта российского газа Европой Энергетик Белогорьев: Европа в мае взрывными темпами импортировала российский газ

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Европа в мае взрывными темпами по сравнению с апрелем импортировала российский газ, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. По его словам, этому способствовал ряд факторов, в том числе более выгодная цена и риск новых отключений потребителей, сообщает РИА Новости.

С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза, — подчеркнул Белогорьев.

Он добавил, что вырос транзит и по газопроводу «Ямал — Европа» — если в конце апреля поставки упали до нуля, то в мае они вернулись к уровню начала апреля.

В дальнее зарубежье в апреле «Газпром» экспортировал 11,6 млрд кубометров газа, что на 24% меньше, чем в марте.

Ранее стало известно, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43%. Как заявил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов, после того, как компания приостановила поставки газа на территорию Польши, Варшава стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.