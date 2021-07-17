Эксперт рассказал, как испортить кредитную историю

Если в кредитной истории есть сведения о просрочках или же о реструктуризации займа, то новый кредит получить будет непросто. Если же в истории появляется банкротство, то на получении новых ссуд можно ставить крест. Об этом пишут РИА Новости.

Таким сложным заёмщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной. Банкротство — можно сказать, это крах кредитной истории, — отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Кроме того, кредитную историю можно легко испортить, если появляются долги по ЖКХ, сотовой связи или штрафы. Лучше подобных ситуаций избегать и всё оплачивать вовремя, сообщает эксперт. Также под подозрение банков попадает связи клиента с микрофинансовыми организациями. Обычно это знак для банков, что выдача кредита может быть связана с высоким риском.

При этом возможно улучшить испорченную кредитную историю, только это займёт очень много времени. Всё зависит от трудностей с предыдущей ссудой и наличии реальной возможности оплачивать новый кредит сейчас. Для банка лучшим подтверждением может стать оплата маленьких кредитов, например за бытовую технику, или аккуратное обращение с кредитной картой, у которой минимальный лимит, советует Крамарский.

Ранее эксперт назвал три табу при оформлении кредита. Для каждого вида кредитования существуют свои табу. Если говорить о потребительском кредите, то первое, чего делать нельзя, — заключать договор с банком, не рассчитав полную стоимость кредита.