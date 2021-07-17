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Эксперт рассказал, как испортить кредитную историю

12:06, 18 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Если в кредитной истории есть сведения о просрочках или же о реструктуризации займа, то новый кредит получить будет непросто. Если же в истории появляется банкротство, то на получении новых ссуд можно ставить крест. Об этом пишут РИА Новости.

Таким сложным заёмщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной. Банкротство — можно сказать, это крах кредитной истории,отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Кроме того, кредитную историю можно легко испортить, если появляются долги по ЖКХ, сотовой связи или штрафы. Лучше подобных ситуаций избегать и всё оплачивать вовремя, сообщает эксперт. Также под подозрение банков попадает связи клиента с микрофинансовыми организациями. Обычно это знак для банков, что выдача кредита может быть связана с высоким риском.

При этом возможно улучшить испорченную кредитную историю, только это займёт очень много времени. Всё зависит от трудностей с предыдущей ссудой и наличии реальной возможности оплачивать новый кредит сейчас. Для банка лучшим подтверждением может стать оплата маленьких кредитов, например за бытовую технику, или аккуратное обращение с кредитной картой, у которой минимальный лимит, советует Крамарский.

Ранее эксперт назвал три табу при оформлении кредита. Для каждого вида кредитования существуют свои табу. Если говорить о потребительском кредите, то первое, чего делать нельзя, — заключать договор с банком, не рассчитав полную стоимость кредита.

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