Эксперт рассказала, чем грозит снятие денег с чужих карт

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева заявила, что банки должны предупреждать пользователей о рисках услуги снятия денег с чужих карт. Об этом сообщает РИА Новости.
К опасным последствиям введения соответствующего сервиса она
При этом Лазарева отметила, что новая услуга безопаснее перевода, поскольку все банкоматы оснащены камерами. Благодаря видеозаписям полиция сможет в разы быстрее и эффективнее устанавливать личность мошенников и привлекать их к ответственности.
Она также добавила, что положительно оценивает стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. По её словам, данный инструмент очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определённого банка, или тем, кто предпочитает наличные деньги.
Ранее сообщалось, что россияне смогут снимать средства в банкоматах с чужих карт. Сервис будет доступен с 2022 года для клиентов ряда финансовых организаций.