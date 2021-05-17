Эксперт рассказала, чем грозит снятие денег с чужих карт

https://static.news.ru/photo/cffc9e34-b6fd-11eb-be8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева заявила, что банки должны предупреждать пользователей о рисках услуги снятия денег с чужих карт. Об этом сообщает РИА Новости.

К опасным последствиям введения соответствующего сервиса она отнесла возникновение новых видов мошенничества. Так, злоумышленники могут начать уговаривать держателей карт генерировать и передавать им QR-коды для снятия наличных, активно используя для этого подставных третьих лиц.

При этом Лазарева отметила, что новая услуга безопаснее перевода, поскольку все банкоматы оснащены камерами. Благодаря видеозаписям полиция сможет в разы быстрее и эффективнее устанавливать личность мошенников и привлекать их к ответственности.

Она также добавила, что положительно оценивает стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. По её словам, данный инструмент очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определённого банка, или тем, кто предпочитает наличные деньги.

Ранее сообщалось, что россияне смогут снимать средства в банкоматах с чужих карт. Сервис будет доступен с 2022 года для клиентов ряда финансовых организаций.