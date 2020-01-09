https://static.news.ru/photo/be474ee2-32d7-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

После успешного открытия газопровода «Турецкий поток» Станислав Митрахович, который является ведущим экспертом Фонда Национальной энергетической безопасности, рассказал о том, какие перспективы ждут Россию при экспорте газа в Европу.

По мнению Митраховича, «Турецкий поток» может быть продлён, пишет «ПолитЭксперт».

Существуют как минимум два варианта продления «Турецкого потока» дальше в Европу — строительство Балканского газопровода, либо продление турецкого, — сказал он.

Эксперт пояснил, что для проведения газопровода через Сербию в Венгрию нужно будет создать инфраструктуру в Болгарии. Затем его можно будет провести в Австрию и Италию.

Другим вариантом транспортировки газа вглубь Европы может стать строительство «Турецкого потока — 2». Как рассказал Митрахович, разговоры об этом проекте в экспертных кругах введутся достаточно широко.

В скором времени мы можем рассчитывать на то, что Россия объявил о новом проекте газопровода, — предположил эксперт.

С помощью «Турецкого потока — 2» можно будет к 2025 году сократить транзит газа через Украину, если это будет необходимо. При этом Митрахович напомнил, что инфраструктура для этой газовой магистрали на российской территории уже построена. Она осталась от нереализованного «Южного потока».

Газопровод из России в Турцию через Чёрное море «Турецкий поток» 8 января торжественно открыли лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Однако газ по этой трубе пустили неделей раньше. Строился «Турецкий поток» два с половиной года. С его помощью можно будет диверсифицировать поставки российского природного газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и покупателей от Украины.

Как писал NEWS.ru, в Киеве оценили потерю доходов от «Турецкого потока» в $450 млн ежегодно.