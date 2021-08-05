Эксперт рассказал о новом витке «газовой войны» на Украине

Политолог Богдан Безпалько рассказал о новом витке «газовой войны» на Украине, в центре которой оказались компания «Нафтогаз» и газотранспортная система страны. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

О «газовой войне», по словам политолога, свидетельствует недавняя отмена решения суда об увольнении главы «Нафтогаза» Юрия Витренко. В июне 2021 года в работе Витренко на посту замминистра энергетики Украины были выявлены нарушения: работники Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пришли к выводу, что в течение года после увольнения с госслужбы чиновник не должен принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять в Минэнерго Украины.

1 июля 2021 года НАПК выпустило предписание о разрыве трудового соглашения с Витренко. Ещё ранее, в апреле 2021 года, из «Нафтогаза» под предлогом снижения финансовых показателей был уволен руководящий партнёр Витренко и долговременный глава организации Андрей Коболев.

Как отмечает эксперт, «Нафтогаз» остаётся едва ли не самым прибыльным активом Украины, так как продаёт газ домохозяйствам и предприятиям, ведёт добычу сырья и контролирует финансовые потоки. По словам Безпалько, в центре конфликта интересов оказался не только «Нафтогаз», но и транзит газа через Украину: контроль за транзитом газа может ослабить позиции ряда европейских стран, так как прокачка газа может быть прекращена из-за политических или иных рисков.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о том, что в ситуации с Украиной российская сторона уже приняла все меры для решения газовых вопросов. Мнения экспертов по этому поводу разделились: одни утверждают, что транзит через Украину газа в ближайшие два-три года будет продолжаться, тогда как другие полагают, что с запуском газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» необходимость в транзите газа через Украину отпадёт.