Эксперт рассказал, какие дополнительные выплаты положены пенсионерам

https://static.news.ru/photo/99fb4a7c-7569-11eb-a370-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пожилые россияне имеют право на дополнительные выплаты кроме страховой, социальной или государственной пенсии. Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

На такие же выплаты могут рассчитывать пострадавшие от радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалиды любой группы, дети-инвалиды и некоторые другие лица. Эти выплаты в текущем году индексируются на 4,9%, приводит слова руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса агентство «Прайм».

Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги. Это герои России и СССР, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Эти выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис назвал условие для получения в 2021 году пенсии больше 30 тысяч рублей. По его словам, такая ежемесячная социальная выплата полагается неработающим россиянам, до 2019 года получавшим пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.