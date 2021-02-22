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Эксперт рассказал, какие дополнительные выплаты положены пенсионерам

02:57, 23 февраля 2021 93
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пожилые россияне имеют право на дополнительные выплаты кроме страховой, социальной или государственной пенсии. Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

На такие же выплаты могут рассчитывать пострадавшие от радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалиды любой группы, дети-инвалиды и некоторые другие лица. Эти выплаты в текущем году индексируются на 4,9%, приводит слова руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса агентство «Прайм».

Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги. Это герои России и СССР, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Эти выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис назвал условие для получения в 2021 году пенсии больше 30 тысяч рублей. По его словам, такая ежемесячная социальная выплата полагается неработающим россиянам, до 2019 года получавшим пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.

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