Названо условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/642e1daa-579d-11eb-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис назвал условие для получения в 2021 году пенсии больше 30 тысяч рублей. По его словам, такая ежемесячная социальная выплата полагается неработающим россиянам, до 2019 года получавшим пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.

Возможность получения страховых пенсий такого высокого уровня не имеет большинство граждан. Сейчас средний размер страховой пенсии по старости в РФ составляет 17,5 тысячи рублей, отметил Биезбардис в беседе с агентством ПРАЙМ.

Большая часть россиян получает очень низкие выплаты. Их пенсии по-прежнему сильно зависят от цен на нефть, — заявил эксперт.

Он пояснил, что пенсия является фиксированной выплатой, которая устанавливается в едином размере для всех, но остальная сумма рассчитывается, исходя из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше «белая» зарплата, которую получал россиянин, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал. Соответственно, тем выше будет его пенсия, указал Биезбардис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам, которые родились после 1972 года, не стоит ждать большой пенсии из-за дефицита денег в Пенсионном фонде. Такое мнение высказал экономист Виталий Калугин. По его словам, дыра в Пенсионном фонде России сейчас — это объективная реальность. Пенсия будет настолько низкой, что прожить на эти деньги станет невозможно, считает аналитик.