https://static.news.ru/photo/b95a31be-e43b-11e9-ac66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Gynzanov/Global Look Press

Предложения Минфина по ужесточению налоговой политики государства вполне очевидны, это делается с целью «пополнения казны». Так News.ru прокомментировал инициативу ведомства директор офиса «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Соответственно, ужесточают требования и сокращают сроки для получения статуса налогового резидента РФ. Вводится новая практика центра жизненных интересов, когда человек уехал, но у него остался дом, семья, бизнес, тогда, по мнению государства, он всё равно должен платить тут налоги. Такой подход применяется в странах Евросоюза, — сказал представитель «БКС Брокер».

Специалист подчёркивает, что меры по ужесточению налогообложения обеспеченных граждан могут привести к тому, что какая-то часть бизнесменов станет налоговыми резидентами, которые в силу своей деятельности не смогут проводить меньше времени на территории РФ. Другие же будут искать возможности для выполнения новых требований лишь бы избежать уплаты налогов тут.

На мой взгляд, назревает введение прогрессивной шкалы налогообложения, но только к этому подойти нужно здраво, не так, что человек, получающий доход свыше 10 млн рублей в год, платит 40%, а, допустим, сверх этого порога — 15–18%, свыше 50 млн рублей в год — 18–20%, — заявил Абрамов.

По мнению эксперта, реализация этой инициативы Минфина не должна вызвать острой критики. Доходы в бюджет будут увеличиваться, однако, как сказал Абрамов, важно дальнейшее распределение и использование этих средств. Директор офиса «БКС Брокер» утверждает, что полученные в результате деньги должны пойти на социальные нужды, а не «где-то осесть или потратиться непонятно на что».

Как ранее писал News.ru, проект Минфина подразумевает следующее: граждане, которые провели в России более 90 дней в году, автоматически будут считаться налоговыми резидентами. Если в стране было проведено менее трёх месяцев, гражданин будет считаться налоговым резидентом при наличии в стране недвижимости, бизнеса и личных контактов.

На сегодняшний день для того, чтобы «утратить налоговую связь» с РФ, необходимо провести менее 183 дней на территории государства.