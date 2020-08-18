Эксперт предупредил о росте цен на автомобили

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Российские автодилеры зафиксировали дефицит моделей практически по всем брендам из-за пандемии коронавируса. Эксперт Игорь Моржаретто заявил, что россияне должны готовиться к повышению цен на машины.

По его словам, «сейчас неплохое время для покупки автомобиля». В прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж. Автосалоны и производители не работали 2-3 месяца. Сейчас они пытаются выйти на докризисный уровень работ.

Июль показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на 7%, и в августе тоже будет рост, что в целом нетипично для лета. Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что к концу года продажи упадут, а цены поднимутся, передаёт РИА Новости.

В России автомобили начали расти в цене из-за увеличения курса основных мировых валют во второй половине марта. Volkswagen увеличил стоимость популярных моделей на 17–90 тысяч рублей, Kia подняла стоимость на 1% практически на всю линейку, машины Peugeot и Citroen стали дороже на 2%. Так же поступил и АвтоВАЗ, подняв цены на 1% с 1 апреля.

Как писал NEWS.ru, автодилеры просят Минпромторг вернуться к льготным кредитам.