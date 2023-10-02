Эксперт оценил экономию государства от повышения пенсионного возраста Эксперт Емельянов: рост пенсионного возраста сэкономил властям до 3 трлн руб.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Благодаря сокращению численности получателей пенсии бюджет мог ежегодно экономить до 600 млрд рублей, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Таким образом со старта пенсионной реформы в конце 2018 года экономия могла достичь 3 трлн рублей. В этом, по словам эксперта, и заключается главный плюс повышения возраста выхода на пенсию — снижение социальной нагрузки на бюджет.

Если предположить, что сокращение численности получателей пенсии (на 2,4 млн человек с начала реформы. — NEWS.ru.) целиком связано с поднятием возраста, то получим, что бюджет смог сберечь за эти пять лет до 600 млрд ежегодно, или в сумме под 3 трлн рублей, — заявил NEWS.ru. эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

По его словам, не получали пенсию те люди, которые смогли продолжить работать по достижении возраста 55 лет (у женщин) и 60 лет (у мужчин). «Во многих случаях они бы все равно продолжили работать, но государство благодаря

реформе смогло на них сэкономить, сократив численность работающих пенсионеров», — пояснил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2024 году на пенсию выйдут мужчины, родившиеся в 1961 году, то есть отметившие 63-летие. Женщины, которые родились в 1966 году (58-летнего возраста), тоже получат право выхода на пенсию в следующем году.

Возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин в России: 2022 год — 61 год и 6 месяцев и 56 лет и 6 месяцев соответственно, 2024 год — 63 года и 58 лет, 2026 год — 64 года и 59 лет, 2028 год и позже — 65 и 60 лет.

Напомним, поправки к законодательству о пенсионном обеспечении были приняты в 2018 году, сама реформа стартовала 1 января 2019 года.