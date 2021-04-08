Эксперт объяснил, нужен ли россиянам цифровой рубль

https://static.news.ru/photo/a58623da-988c-11eb-9a06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С появлением цифрового рубля для россиян, пользующихся банковскими картами, а также электронными платежными системами, ничего не изменится, а вот в банковском секторе может снизиться уровень финансовой преступности, рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам эксперта, большинство смартфонов, выпущенных в последние годы, поддерживают электронную оплату.

Это значит, что для жителей мегаполисов — жителей Москвы и Санкт-Петербурга — привычка останется прежней. Как оплачивали через телефон или «умные» часы свои покупки, так и продолжит это делать. Населению нет разницы, какими электронными деньгами пользоваться, а банковскому сектору цифровой рубль даст возможность снизить уровень финансовой преступности, — пояснил эксперт.

Новое платёжное средство позволит упростить взаиморасчёты внутри страны и снизит долю незаконных операций, считает Коган. Запуск электронной валюты откроет финансовый рынок для иностранцев. В результате цифровой рубль может приобрести популярность в международной торговле и инвестициях, а также стать альтернативой доллару.

Для Центробанка он станет альтернативным способом эмиссии денег. Есть раньше их печатали, то теперь будут создавать в электронной системе — без физического хранения, пояснил Коган.

По словам эксперта, цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода и его можно будет программировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. За счёт этого контроль по передвижению валюты будет абсолютным.