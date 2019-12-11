https://static.news.ru/photo/3c38cd06-1c32-11ea-b3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco в ходе первых публичных торгов в рамках IPO подорожали на 10%. Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко сообщил NEWS.ru, что три четверти от размещённого пакета саудовских акций оказались в руках институциональных инвесторов, поэтому серьёзных потрясений от этих торгов ждать не стоит.

Прошло не так много времени после начала торгов, а власти страны сделали немало для того, чтобы IPO оказалось успешным, — сообщил NEWS.ru Максименко.

Он подчеркнул, что изначально для размещения был предложен небольшой пакет акций (1,5%), который позволил обеспечить четырёхкратную переподписку. Малая величина акций в свободном обращении и торговля на саудовской фондовой бирже Tadawul, по его мнению, облегчают возможность поддержания благоприятной конъюнктуры на рынке акций, хотя для этого и нет особой необходимости.

Неудовлетворённый в рамках подписки спрос вылился в рост котировок на вторичном рынке. А стимулом для этого стали более высокие цены на нефть по сравнению с моментом определения цены размещения, — уверен Максименко.

Кроме того, Саудовская Аравия в самый последний момент пошла на дополнительные ограничения в добыче нефти на 400 тыс. б/с, доведя таким образом общую величину квот с 1,7 млн. б/с до 2,1 млн б/с. Рост стоимости акций Saudi Aramco на 10% в первый день торгов довёл капитализацию компании до $1,88 млрд, что близко к желаемым наследным принцем Мухаммедом бин Салманом $2 млрд.

Хотя Saudi Aramco едва ли в обозримом будущем лишится статуса самой дорогой публичной компании (стоимость идущей второй в этом списке Apple немногим выше $1,2 трлн), это вовсе не означает, что её акции не будут подвержены влиянию изменения настроений на нефтяном рынке и на рынках акций в целом, — считает аналитик.

Среди рисков в первую очередь он отметил вероятность малоожидаемого, но возможного увеличения США пошлин на товары из Китая объёмом в $156 млрд. Кроме того, отсутствие улучшения дисциплины Ирака и Нигерии в выполнении сделки ОПЕК+ может подтолкнуть Саудовскую Аравию убрать для них стимул и нарастить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, до ранее согласованных квот. Максименко советует обратить также внимание и на планы листинга акций Saudi Aramco на азиатских площадках, где отношение инвесторов может оказаться иным, чем те, что представлены на домашней площадке Tadawul.

С учётом того, что три четверти от размещённого 1,5% пакета акций оказались в руках институциональных инвесторов, серьёзных потрясений ждать не приходится, — резюмирует эксперт.

По его мнению, поддержкой здесь может выступить и решение повысить размер базовых дивидендных выплат в 2020 году до $75 млрд. В этом случае дивидендная доходность составит 3,75% годовых, что меньше, чем у крупнейших нефтегазовых компаний мира, но вполне приемлемо с учётом текущих предложений на рынке и особого статуса Saudi Aramco.

Как писал NEWS.ru, акции Saudi Aramco, впервые вышедшие на биржу IPO, на момент открытия торгов подорожали на 10%, с 32 саудовских риалов ($8,5) до 35,2 риала ($9,39). Руководство компании осталось довольно этими торгами. Капитализация Saudi Aramco составила $1,88 трлн. По данным Bloomberg, среди покупателей были богатейшие семьи Саудовской Аравии, а также фонды из ОАЭ и Кувейта.