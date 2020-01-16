https://static.news.ru/photo/9f73e888-38bb-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров назвал несколько условий для улучшения пенсионной системы. Речь идёт о новой системе, известной как «гарантированный пенсионный план».

Быстро привлечь большое количество людей к участию в ГПП будет трудно, считает эксперт. Это обусловлено низкими доходами и недоверия к пенсионной системе, пишут «Ведомости». Но если систему доработать, со временем она может стать востребованной в стране.

Для этого надо уменьшить стоимость управления пенсионными накоплениями. Сейчас НПФ за свою работу получают «чрезмерные» деньги — от 0,75% от капитала до 15% от дохода от управления. Нужно снизить затраты фондов до уровней, характерных для индексных фондов, считает экономист. Это будет составлять от 0,25% от капитала до 5% от дохода от управления.

Вторым шагом должно стать увеличение возможностей использования своих накоплений. Сейчас эти деньги по ГПП можно использовать только на лечение. Назаров же предлагает отдавать деньги и в других тяжёлых финансовых ситуациях: для выплаты ипотеки, при потере работы, резком снижении заработка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инсайдеры во властных структурах рассказали, что разработанная в России концепция гарантированного пенсионного плана (ГПП) вызвала шквал критики со стороны как властей, так и бизнес-сообщества. В Министерстве финансов решили доработать документ.