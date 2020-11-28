Эксперт назвал самые любимые способы сбережения денег у россиян

https://static.news.ru/photo/161f5434-32cd-11eb-bc3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Традиционные банковские вклады, несмотря на уменьшение ставок, не теряют популярности среди россиян, однако граждане стали более активно вкладывать и в альтернативные инструменты сбережений, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, по итогам 2020 года сектор розничных депозитов в РФ увеличится на 10-12%. При этом он отметил, что среди альтернативных инструментов набирает популярность накопительный счёт.

Ставка у такого продукта соизмерима с депозитной, но деньгами можно пользоваться по мере необходимости, не дожидаясь окончания вклада, что, конечно, удобнее, — пояснил Ведяхин.

Кроме того, россияне, чтобы начинают раскладывать часть средств по инвестиционным инструментам. В частности, они стали чаще вкладываться в инвестиционно-накопительные продукты. Наибольшим спросом пользуются ПИФы и ИИС с доверительным управлением, а также растёт популярность в онлайн на индивидуальные пенсионные планы, передаёт РИ Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что отток средств с валютных вкладов россиян ускорился в октябре 2020 года: клиенты банков забрали с них $1,16 млрд, месяцем ранее — $1,15 млрд. Такая тенденция наметилась в начале года, а рекордным по оттоку средств стал март, когда россияне сняли с вкладов $4,5 млрд.