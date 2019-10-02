https://static.news.ru/photo/1cee8726-e521-11e9-bce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин заявил, что энергетическая отрасль в России динамично развивается, несмотря на санкции и постоянные колебания цен на рынке.

Отрасль остаётся драйвером развития экономики и основным источником бюджета, — подчеркнул аналитик в интервью « ПолитЭксперту ».

По его словам, Россия также преуспевает в отрасли СПГ, так как строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» продолжается.

Ранее News.ru писал о том, что строительство «Северного потока — 2» не является главной опасностью для Киева, так как газопровод «Турецкий поток» несёт в себе более серьёзные последствия — после запуска он полностью лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.