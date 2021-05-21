Эксперт: криптовалюта может оказаться опаснее МММ

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Криптовалюта может стать преемником финансовой пирамиды типа МММ. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Как рассказал эксперт, в стране за короткое время появилось более двух миллионов частных инвесторов, некоторые из них попали в руки финансовых организаций с сомнительными намерениями.

Подобные организации часто гарантируют клиентам высокую доходность, если мы говорим о форекс-дилерах, и, как правило, нелегально дают в долг, если мы говорим о кредиторах, — отметил Сергей Макаров.

Как пояснил специалист, в условиях падения доходов населения часто возникает соблазн заработать деньги, вложившись в акции с быстрой доходностью. Однако ни одна серьёзная финансовая организация не станет гарантировать высокий доход за определённый период.

Макаров считает, что время от времени различные организации пытаются повторить феномен МММ, но сейчас вероятность возвращения модели Мавроди маловероятна. Подобные компании достаточно быстро прекращают свою деятельность, поскольку в цифровом мире информация о деятельности распространяется моментально. Единственное, что может претендовать на звание преемника МММ, по мнению эксперта, это криптовалюты.

Мы видим серьёзные колебания курса, незаконность во многих странах, признаки пузыря. Криптовалюту невозможно пере- или недооценить, поскольку непонятно, на чём основывается её ценность. Если акции компаний подкреплены активами и финансовыми потоками, то криптовалюты держатся исключительно на доверии, которое не имеет финансового выражения, — резюмировал эксперт.

Финансовая пирамида Сергея Мавроди «МММ» была создана в 1992 году, спустя пять лет власти закрыли её, а самого бизнесмена осудили на 4,5 года за мошенничество. Мавроди не стало 26 марта 2018 года.