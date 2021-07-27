Эксперт: холодная зима заставит Европу платить больше за российский газ

Холодная зима в Европе в этом году снова разгонит цены на газ в сторону увеличения, при этом закупка российского топлива в данный момент нерентабельна из-за его достаточно высокой стоимости. Об этом «Экономике сегодня» сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В Евросоюзе газ используется в основном не для выработки электроэнергии, а для отопления. Запасы в подземных хранилищах накапливаются для того, чтобы отапливать домовладения, — отметил эксперт.

По его словам, европейцам потребуется не одно десятилетие для того, чтобы снизить уровень потребления тепла зданиями. А если в этом году будет особо холодная зима, то она разгонит цены на газ свыше $500 за тысячу кубов. Это может привести к определённым проблемам в европейском регионе, констатирует Пикин.

Он добавил, что об отказе от углеводородов говорить нельзя ещё из-за того, что развитие электромобилей только начинается, а ведущие экономики Европы смогут заменить свой транспорт лишь к середине века, сообщил эксперт.

Ранее Пикин рассказал о преимуществах «Северного потока — 2». Газопровод позволит экономить на издержках поставок российского газа через Украину, а также увеличит выручку от продажи топлива в Европу.