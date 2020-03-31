https://static.news.ru/photo/8af86412-73ce-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение доходов россиян на фоне кризиса в условиях пандемии приведёт к тому, что свыше половины микрозаймов окажутся проблемными, считают эксперты рейтингового агенства АКРА.

В 2019 году доля просроченных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) уже выросла до 28%, а качество портфелей таких организаций снижается на протяжении трёх лет.

Однако кризис может привлечь в МФО новых заёмщиков из-за того, что банки будут ужесточать кредитную политику и число отказов будет увеличиваться, пишет РБК.

Мы ожидаем, что по итогам текущего года количество заявлений на получение микрозаймов вырастет не менее чем на 20%, — подытожили аналитики.

Как сообщал NEWS.ru ранее, объединённое кредитное бюро (ОКБ) проанализировало поведение россиян в период с 23 по 29 марта. По данным ОКБ, число запросов на получение кредитной истории потенциальных заёмщиков снизилось на 5%. Показатель начал стремительно снижаться к выходным дням — на 30%.