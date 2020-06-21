Экономист заявил, что кредиты подешевеют после снижения ключевой ставки ЦБ

https://static.news.ru/photo/57c56ba8-b3a7-11ea-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ ведёт к снижению ставок по всем остальным финансовым инструментам. Об этом в разговоре с журналистами заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков.

По его словам, в настоящее время ожидается дальнейшее снижение ставки, как минимум на половину процентного пункта. И этот процесс, подчеркнул Чирков, пойдёт на пользу всей экономике.

Эксперт отметил, что любая ставка на рынке (банковский сектор и различные виды кредитования) находится в зависимости от ключевой ставка ЦБ. Кредиты для бизнеса и ипотеки, сказал Чирков, будут немного выше ключевой ставки.

Однако в любом случае, если произошло снижение на один процентный пункт, то и все связанные ставки тоже снизятся, даже чуть больше, чем на один процентный пункт. Мы даже видели вчера коррекцию российского фондового рынка, который достаточно динамично перешёл к росту, — заявил экономист в эфире радио «КП».

Центробанк 19 июня снизил ключевую ставку на 100 б. п., до 4,5% годовых. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года. Решение принято на Совете директоров 19 июня. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что решение не является стандартным и не означает переход к новой кредитно-денежной политике.

Как ранее писал NEWS.ru, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов прокомментировал снижение ставки Центрального банка до 4,5%. Он поддержал решение ЦБ.